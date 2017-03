Leipzig. Zwei Männer haben am Montag, 13. Februar, einen Raubüberfall in einer Leipziger Spielothek begangen. Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter mittlerweile gefasst, sucht nun aber nach einem wichtigen Zeugen.

Gegen 12.45 Uhr betraten die Täter am besagten Montag das Gebäude in der Arthur-Hoffmann-Straße und bedrohten die 54-jährige Mitarbeiterin zunächst mit einem länglichen Gegenstand. Dann sperrten sie sie in einer Toilette ein. Ungestört brachen sie einen Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld im höheren dreistelligen Bereich. Auch aus einem Tresor stahlen sie eine dreistellige Summe, wie die Polizei mitteilte.

Die Mitarbeiterin rief um Hilfe, wurde aber erst eine Dreiviertelstunde später – als ein Gast die Spielothek betrat – befreit. Dann konnte sie die Polizei rufen.

Die Beamten konnten beide Täter identifizieren und festnehmen. Allerdings suchen sie nun nach dem Mann, der die 54-Jährige befreit hat. Dieser wird auf ein Alter von etwa 40 Jahren geschätzt, sei etwa 1,80 Meter groß, habe aschblonde, kurze Haare und spreche Deutsch. Er habe am Tag des Überfalls ein schwarzes Basecap getragen und sei vermutlich Bauarbeiter. Der Mann soll als wichtiger Zeuge vernommen werden. Gegen ihn wird nicht ermittelt.

Hinweise nimmt die Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

