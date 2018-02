Taucha. In Taucha haben Unbekannte ein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus beschmiert. Laut Polizei malten sie mit roter Farbe ein Kreuz auf die Doppelstele in der Leipziger Straße, daneben stand: „Und was ist mit unseren Opfern“. Das Mahnmal war 1963 am kleinen Schöppenteich aufgestellt worden. Nach Angaben der Polizei „ist ein politisch motivierter Hintergrund nicht von der Hand zu weisen“, deshalb hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

