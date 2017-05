Leipzig. Schwerer Unfall in Leipzig-Holzhausen: Beim Klettern über eine Schranke ist ein Mann von einem Zug erfasst worden. Wie ein Sprecher aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei gegenüber LVZ.de mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen 20.20 Uhr an einem Bahnübergang.

Das Opfer kam ins Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst unklar. Laut Polizei war der Mann nach dem Zusammenstoß noch ansprechbar. Nähere Angaben zu seiner Identität oder zum Unfallhergang konnte die Behörde am Abend nicht machen.

jhz