Mann auf getuntem Moped gibt sich als sein Bruder aus

Leipzig. Auf einem getunten Moped unter Drogeneinfluss ist ein 40-Jähriger am Montag auf der B 6 in Leipzig-Wahren in eine Polizei-Kontrolle geraten. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil dieser auf seinem Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 90 statt der sonst maximal möglichen 60 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Als sich der Fahrer nicht ausweisen konnte, erfassten sie mündlich seine Personalien. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass er statt seiner Daten die seines 36-jährigen Bruders angegeben hatte.

Ein Drogentest ergab, dass er unter dem Einfluss von Aphetaminen stand. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis. Zudem fahndet sie nach den Verantwortlichen, die hinter dem Tuning des Mopeds stecken.

vm