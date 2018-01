Mann bedroht Autofahrer mit pistolenähnlichem Gegenstand

Leipzig. Ein Mann hat am Mittwochabend in Leipzig-Connewitz einen 36-jährigen Autofahrer beleidigt und bedroht, als dieser gerade die Klemmstraße entlangfahren wollte. Laut Polizei hatte der Unbekannte mit einem Hund an der Leine dem herannahenden Fahrer zunächst den Mittelfinger gezeigt und war ihm mit ausgestreckten Armen bedrohlich entgegengekommen.

Als der Autofahrer daraufhin den Rückwärtsgang einlegte, warf der Mann ihm Beleidigungen entgegen und zog einen pistolenähnlichen, silbernen Gegenstand aus dem Hosenbund. Daraufhin wendete der Fahrer und verließ fluchtartig den Ort. Er erstattete Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Täter an das Polizeirevier Leipzig-Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in 04177 Leipzig, erreichbar unter der Telefonnummer (0341) 3030 100.

vm