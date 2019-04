Leipzig

Ein 30-Jähriger hat am Sonntag seine Exfreundin mit einem Messer bedroht. Dabei hielt der Mann außerdem ein Pfefferspray in der Hand. Laut Polizei schlug er der Frau mehrmals ins Gesicht. Die 32-Jährige konnte sich in ein Geschäft retten und die Beamten verständigen, die den Angreifer vorläufig festnahmen. Der Mann wurde später dem Haftrichter vorgeführt und anschließend an die Justizvollzugsanstalt überführt.

Von Ebu