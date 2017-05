Leipzig. Ein Mann hat in einem Supermarkt in Mölkau versucht, Schnaps zu stehlen. Weil er erwischt wurde, bedrohte er eine Verkäuferin und einen Ladenbesucher mit einer Spielzeugpistole.

Um 19.45 Uhr beobachtete am Montag ein 27-Jähriger in einem Supermarkt auf der Zweinaundorfer Straße in Mölkau einen Mann, der Alkohol stahl. Als der Mann eine Kassiererin auf den Mann hinwies, lief dieser an einer unbesetzten Kasse vorbei. Als die Angestellte den Mann ansprach, reagierte dieser nicht. Deshalb sprang der 27-Jährige dem Unbekannten in den Weg. Dieser zog eine Pistole hervor. Der Kunde entriss dem Mann die Waffe, dieser ließ den Alkohol fallen und floh.

Die Mitarbeiter des Supermarktes riefen die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die Waffe keine große Gefahr darstellte: Die Spielzeugpistole kann lediglich Plastikkugeln verschießen. Die Beamten ermitteln wegen Raubes.

