Leipzig. Ein Mann hat in Leipzig über längere Zeit rumänische Arbeiter beleidigt, mit einer Waffe bedroht und auch mehrfach abgedrückt. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Eine Durchsuchung bei dem 58-Jährigen in der Lützschenauer Straße im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg förderte eine Schreckschusspistole und eine Gasdruckpistole zutage. Die Rumänen wohnten in einem Haus gegenüber dem Verdächtigen. Er soll von seinem Fenster mehrfach Schüsse abgegeben und dabei geäußert haben, die Arbeiter sollten verschwinden.

Den letzten Vorfall habe es am 7. Mai gegeben. Da habe der 58-Jährige einen Rumänen am Kragen gepackt und mit der Waffe bedroht. Die Ermittlungen dauern an. Ob der Tat ein ausländerfeindlicher Hintergrund zugeschrieben werden kann, ist noch nicht klar.

LVZ, the