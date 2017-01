Leipzig. Bei einem Einbruch in Leipzig-Paunsdorf ist ein Mann verletzt worden. Drei Täter drangen in der Nacht zu Sonnabend in die Wohnung des 52-Jährigen ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mieter nahm gegen vier Uhr Geräusche wahr. Als er nachsah, standen bereits drei Männer in seiner Wohnung. Einer schlug den 52-Jährigen, so dass er zu Boden ging. Anschließend traten die Angreifer auf den Bewohner ein und verschwanden wieder.

Der Verletzte ging zu einem Bekannten, der die Polizei informierte. Wenig später stellten die Beamten drei Männer im Alter von 32 bis 34 Jahren. In deren Auto entdeckte die Polizei Münzen und Werkzeuge, die der 52-Jährige als sein Eigentum erkannte. Die Ermittlungen dauern an.

jhz