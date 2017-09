Mann bei versuchtem Raub in Leipziger Innenstadt mit Messer verletzt

Leipzig. Mutmaßlicher Raub in der Leipziger Innenstadt: Am Schwanenteich nahe der Oper sollen am Freitagnachmittag zwei Unbekannte einen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge verlangten die Täter von ihrem Opfer zunächst das Mobiltelefon, wie das Lagezentrum der Polizei auf Anfrage von LVZ.de mitteilte. Als sich der Mann weigerte, attackierte ihn einer der Täter mit einem Messer. Die genauen Umstände seien demnach noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Laut Polizei kam das Opfer mit Verletzungen an Oberschenkel und Unterarm ins Krankenhaus. Die Täter sind derzeit noch auf der Flucht. Zur Identität der Beteiligten konnte die Behörde zunächst keine Angaben machen.

jhz