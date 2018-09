Leipzig

Nach einem Brand in einer Wohnung in der Leipziger Hildegardstraße am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ist ein 36-jähriger Mann mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei schlief der Mann während des Feuers in seiner Wohnung. Er wachte schließlich wegen des Rauchs auf und verließ umgehend das Haus.

Ein Passant hatte in der Zwischenzeit die Feuerwehr gerufen, die den Brand löschen konnte. Ermittler fanden bei der ersten Untersuchung des Brandortes einen Papierkorb mit Zigarettenstummeln. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

thiko