Markkleeberg

Am Montagnachmittag ist es am Waldsee Lauer in der Nähe von Leipzig zu einer schweren Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll ein 36-jähriger Mann versucht haben, eine 31-jährige Frau zu ertränken. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden am Südstrand des Sees gezeltet, als es am Montag gegen 16 Uhr zu dem Streit kam.

Ein Zeuge verständigte schließlich den Notruf. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und die Polizei nahm den Angreifer nach kurzer Flucht in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Für die Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Streit beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

thiko