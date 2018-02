Mann erwischt mutmaßlichen Fahrraddieb in Leipzig und wird angegriffen

Leipzig. Ein Bewohner der Gottschedstraße hat am Sonntagabend einen Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt. Der 36-Jährige kam kurz vor 21.00 Uhr nach Hause und fand im Hausflur einen Unbekannten, wie die Polizei mitteilte. Der Bewohner fragte den Fremden, was er dort mache. Er antwortete, dass er sich “einen Schuß” setzen wolle. Daran wollte der 36-Jährige den Eindringling hindern und setzte ihn fest. Der Unbekannte konnte allerdings flüchten. Als der Hausbewohner ihn einholte wurde er mit einer Flüssigkeit besprüht und an der rechten Gesichtshälfte getroffen. Er spürte ein Brennen.

Der Verfolgte konnte schließlich entkommen und der Geschädigte verständigte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass das Fahrradschloss des 36-Jährigen vermutlich vom Unbekannten aufgebrochen worden war. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Diebstahls. Der Täter ist 1,70 Meter groß, hat eine Glatze mit bräunlichen Haarkranz, trug einen oberschenkellangen Mantel sowie eine schwarze Tasche und wirkte ungepflegt.

ThTh