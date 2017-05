Leipzig. Ein 31-Jähriger ist am Dienstagabend schwer verletzt worden, weil er aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Lichtmast gefahren ist. Der Unfall wurde um 20.47 Uhr vermeldet, wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte.

Der Mann fuhr auf der Ferdinand-Lassalle-Straße in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße, als er gegen den Mast fuhr. Der Lichtmast kippte auf das Auto und verletzte den Autofahrer so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Es entstand Sachschaden in Höhe im fünfstelligen Bereich. Zur Unfallursache wird ermittelt.

