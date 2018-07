Leipzig

Ein 48-Jähriger ist bei Dacharbeiten in Burghausen-Rückmarsdorf rund drei Meter in die Tiefe gestürzt und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann arbeitete am Samstag bei einer Frau in der Reichenberger Straße, so die Polizei. Wieso der Mann stürzte, steht noch nicht fest. Momentan gibt ein keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Polizei ermittelt.

