Leipzig-Lindeau

Da muss sich der Dieb aber sicher gewesen sein, dass ihn niemand hört. In der Nacht zu Freitag ist ein bisher unbekannter Mann in die Werkstatt eines Fahrradgeschäft in Leipzig-Lindenau eingestiegen.

Zunächst schlug er mit einem Stein das Fenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen. In der Werkstatt öffnete er gewaltsam einen Wandsafe und stahl mehrere Werkzeuge.

Mann nimmt Flex zur Hand

Dann nahm der Mann eine Flex zur Hand und öffnete gewaltsam ein Gitter vor einem Geschäftsfenster. Im Laden selbst stahl er zwei abgeschlossene Fahrräder. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Von RND/lin