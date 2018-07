„Erst jetzt kommt mir zu Bewusstsein, was ich angerichtet habe“, sagte am Mittwoch ein wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung von Kindern angeklagter Leipziger. Volker T. (55) gab vor dem Landgericht Sexual-Verbrechen an fünf Sportlerinnen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren zu.