Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Connewitz ist am Dienstagnachmittag erneut eine ältere Frau mit einer dreisten Betrugsmasche bestohlen worden. Bei der 88-Jährigen, die auf der Richard-Lehmann-Straße in einem Haus für betreutes Wohnen lebt, klingelte laut Polizei gegen 13.45 Uhr ein Mann, der sich als Handwerker ausgab. Einmal in die Wohnung gelassen, lenkte er die Frau ab und erbeutete zwei Geldbörsen. In den Portemonnaies befanden sich ein zweistelliger Geldbetrag, EC-Karten und Ausweise. Erst nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Frau den Verlust und informierte die Polizei. Sie beschrieb den Täter als zwischen 50 und 55 Jahre alt und von korpulenter Gestalt. Er habe kurze dunkle Haare, eine dunkle Hose sowie ein Arbeitshemd getragen und deutsch gesprochen.

Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/30 30 10 0 zu melden.

Von anzi