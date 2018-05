„Es gab einen Riesenknall“, erinnerte sich Zeuge Pavel L. am Dienstag im Leipziger Landgericht. Der 27-jährige Security-Mann hielt sich am 7. September 2017 direkt am Hauptbahnhof auf, als ein Fußgänger vor ein Auto gestoßen wurde. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord aus.