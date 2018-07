Leipzig

In einem Parkstück nahe einem Getränkemarkt in Leipzig-Kleinzschocher ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung lebensbedrohlich verletzt worden. Der Schwerstverletzte sei im Krankenhaus notfallmedizinisch versorgt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Vorfall fand bereits am vergangenen Freitag, 13. Juli 2018, gegen 20 Uhr in der Rolf-Axen-Straße statt. Wie der Mann verletzt wurde, wollten die Ermittler nicht sagen. „Wir möchten potenzielle Zeugen nicht durch die Wortwahl der Polizeimeldung beeinflussen“, sagte Behördensprecherin Katharina Geyer auf Nachfrage von LVZ.de. Einziger Anhaltspunkt ist, dass vor der Tat mehrere Menschen lautstark aneinandergeraten waren.

Leipziger Polizei sucht Zeugen

Die Polizei veröffentlichte den Vorfall eigenen Angaben zufolge erst eine Woche später, da die Auseinandersetzung „nicht öffentlichkeitswirksam“ gewesen sei. Erst im Laufe der Ermittlungen seien die Beamten auf Fragen gestoßen, die sie nun mit Hilfe von Hinweisen zu klären hoffen.

Wer etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen hat, meldet sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

Von jhz