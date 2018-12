Leipzig

Bei einem Unfall auf der Riesaer Straße in Leipzig-Engelsdorf wurde am Mittwoch ein 79-Jähriger schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann lief gegen 11.30 Uhr ohne nach rechts oder links zu schauen über die Straße, weil er einen Bus erwischen wollte. Eine 58-jährige Autofahrerin leitete zwar eine Notbremsung ein, erfasste den Mann aber dennoch. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von soa