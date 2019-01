Leipzig

In Leipzig Connewitz sind zwei Mitarbeiter einer Kanalreinigungsfirma von vermummten Personen am helligten Tag auf der Bornaischen Straße überrascht worden. Eines der Opfer wurde Dienstagmittag körperlich von vier der Angreifer malträtiert, wie die Polizei mitteilte. Währenddessen soll eine Frau den Kollegen des 31-Jährigen mit Drohungen davon abgehalten haben, ihm zu helfen.

Die Täter konnten unerkannt in Richtung Meusdorfer Straße flüchten. Da das Opfer am Kopf und Körper verletzt wurde, musste es umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeiangaben ist von einer politischen Motivation der Täter auszugehen, weshalb der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen hat. Nähere Angaben könnten die Beamten derzeit hierzu nicht machen.

Hinweise zum Vorfall sollen Zeugen telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 bei der Kriminalpolizei abgeben oder in die Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig kommen.

Von LCL