Leipzig

An der City-Tunnel-Station am Leipziger Hauptbahnhof ist am Donnerstagabend ein 37-jähriger Mann von einem Unbekannten angegriffen worden. Der aus Richtung Innenstadt kommende Täter sei gegen 19.10 Uhr im sogenannten Kleinen Atrium auf den Passanten losgegangen und habe diesem ins Gesicht geschlagen, sagte Yvonne Manger, Sprecherin der Bundespolizei gegenüber LVZ.de. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

Der Täter flüchtete anschließend. Beamte der Bundespolizei suchten im Umfeld nach ihm, jedoch ohne Erfolg. „Es wurden Kameraaufnahmen sichergestellt“, berichtete Manger. Nun werde geprüft, ob der Täter darauf identifiziert werden könne und mögliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden. Die Hintergründe der Attacke sind bislang unklar.

Von nöß