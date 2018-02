Mann mit Messer bedroht 32-Jährige in Leipzig und flieht ohne Beute

Leipzig. Eine 32-Jährige wurde am Sonntagabend vom einem Unbekannten in der Chemnitzer Straße in Leipzig-Probstheida mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, hatte der Täter von der Frau Geld und Mobiltelefon gefordert. Als die 32-Jährige nicht auf die Forderungen einging, floh der Räuber.

Die Frau blieb unverletzt und auch im Besitz ihrer Wertsachen. Das Opfer informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen versuchten schweren Raubs.

Die 32-Jähruige beschrieb den Täter wie folgt: Es handelt sich um einen Mitte bis Ende 30 Jahre alten Mann, der ungefähr 1,75 Meter groß und schlank ist. Er hat ein rundes Gesicht und blaugraue Augen, außerdem habe er mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen. Gekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke mit zwei Brusttaschen. Er hatte eine dunkle Hose und dunkle Schuhe an. Auf dem Kopf trug er eine ebenfalls dunkle Wollmütze.

Die Polizei bittet um Hinweise und sucht Zeugen, die auf der Chemnitzer Straße zur Tatzeit gegen 18.20 Uhr mit Hunden, die leuchtende Halsbänder trugen, unterwegs waren. Beobachtungen und Hinweise zum Täter werden von der Leipziger Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße1 oder unter (0341) 96 64 66 66 entgegen genommen.

dei