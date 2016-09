Leipzig . Ein Detektiv hat am Montagabend in der Leipziger Petersstraße einen Mann und eine Frau beim versuchten Ladendiebstahl erwischt. Nach Angaben der Polizei hatte er die beiden beobachtet, wie sie ein Kaufhaus mit einer großen Ledertasche verlassen wollten. Als der Detektiv die beiden ansprach und den Inhalt der Tasche sehen wollte, flüchteten die beiden. Am S-Bahnhaltepunkt Markt holten Sicherheitsmitarbeiter die beiden ein. Der Mann versuchte sich mit Tritten und Schlägen zu wehren. Zusammen mit weiteren Sicherheitsmitarbeitern gelang es aber ihn festzuhalten.

Die eintreffende Polizei stellte fest, dass gegen den 38-Jährigen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle und ein Untersuchungshaftbefehl vorliegen. Noch am selben Abend wurde der Mann einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und ihn sofort in Vollzug setzte.

koku