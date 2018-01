Mann randaliert in der Notaufnahme des Leipziger Uniklinikums

Leipzig. In der Notaufnahme des Leipziger Uniklinikums hat am Neujahrsmorgen ein alkoholisierter Mann randaliert. Nach Angaben der Polizei kam der 41-Jährige gegen acht Uhr mit mehreren Verletzungen in die Notaufnahme, um sich versorgen zu lassen. Nachdem die Ärzte ihm einen Zugang gelegt hatten, wurde der Patient plötzlich wütend, zerschlug einen portablen Monitor und verschwand. Bei diesem Anfall entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro.

Die Polizei musste jedoch nicht lange suchen, denn der 41-Jährige sprach aus eigenem Antrieb Beamten an, um sich über die Behandlung im Krankenhaus zu beschweren. Warum der Mann so schwer verletzt war, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei vermutet, dass die Wunden von einer Diskoschlägerei herrühren.

