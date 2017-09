Mann schlägt Frau am Leipziger Hauptbahnhof mit Faust ins Gesicht

Leipzig. Ein Mann hat einer 26-Jährigen am Leipziger Hauptbahnhof am Montagabend mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war die Hand des Mannes mit einem Seil umwickelt, als er die Frau verletzte, außerdem beschimpfte er sie. Erst als ein Sicherheitsmitarbeiter eingriff, ließ der Mann von seinem Opfer ab und verschwand in Richtung Stadtzentrum. Die 26-Jährige erlitt bei der Attacke Blessuren im Gesicht.

Der Vorfall ereignete gegen 21.20 Uhr im Bereich des Bahnhof-Haupteingangs. Dort hatte die 26-Jährige auf ihre Freundin gewartet. Bei dem Täter gehandelt es sich vermutlich um den Exfreund ihrer Bekannten, den das Opfer aber nur flüchtig kannte. Sie beschrieb den Mann als rund 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit einem scheinbaren Alter von 35 bis 40 Jahren und von schlanker Gestalt. Zudem hatte er kurze dunkelblonde Haare und ein ungepflegtes Äußeres. Zum Zeitpunkt der Attacke auf die 26-Jährige trug er eine lange graue Jogginghose und ein rotes T-Shirt mit weißer Schrift.

