Leipzig

Vor Gericht war der Jammer groß: „Ich bin durchgedreht und war überfordert“, gab der Angeklagte Marko H. (35) zu. Nach dem Unfall mit einem kleinen Hund in Möckern hatte er einem 86 Jahre alten Pkw-Fahrer einen wuchtigen Faustschlag ins Gesicht verpasst, woraufhin der Mann auf einem Auge erblindete. Wegen schwerer Körperverletzung und Unfallflucht verurteilte das Leipziger Amtsgericht den gelernten Maler und Lackierer zu zwei Jahren und drei Monaten Haft – und damit zu einer nicht mehr bewährungsfähigen Strafe.

Der Leipziger Walter S. hatte an jenem 28. August vorigen Jahres mit dem Auto leere Flaschen zum Container gebracht und war gegen 9.40 Uhr auf dem Heimweg, als das Unglück in der Hans-Beimler-Straße geschah. Zur selben Zeit lief Marko H. mit dem kleinen Hund seiner Freundin eine Gassi-Runde. „Der Welpe war nicht angeleint“, räumte der Angeklagte am Dienstag ein. Aus unerfindlichen Gründen rannte der Jack-Russell-Terrier-/Dackel-Mischling plötzlich über die Straße – wurde vom Renault erfasst und unter dem linken Hinterrad eingeklemmt.

Passantin holt Hilfe

Der Angeklagte schrie „Halt, halt!“, ließ eine Schimpfkanonade los, wollte den Fahrer zum Zurücksetzen bewegen. Walter S. bremste – der Angeklagte prallte mit dem Kopf so wuchtig gegen die Heckscheibe, dass diese sogar zersplitterte. Die Heckklappe hatte eine Delle. Daraufhin verpasste Marko H. dem Mann hinter dem Steuer einen Faustschlag, nahm den blutenden Hund und rannte davon, ohne sich um den schwer verletzten Mann hinter dem Steuer zu kümmern. „Ich wollte das wirklich nicht, es tut mir extrem leid“, beteuerte er am Dienstag immer wieder.

„Der Fahrer war total perplex, der hat gar nicht begriffen, was los war“, schilderte ein Augenzeuge. Eine weitere Zeugin, die auf dem Weg zur Arbeit war, hörte den Rentner wimmern, alarmierte den Rettungsdienst und die Ehefrau des 86-Jährigen. Die Folgen für den Rentner waren gravierend: Er hatte einen Jochbeinbruch und so schlimme Verletzungen im Gesicht, dass er auf dem linken Auge erblindet ist. Der Polizei gab er nach der Kollision zu Protokoll: „Ich habe den Hund nicht gesehen.“

Der mittlerweile 87-Jährige war nach den Aussagen seiner Ehefrau (77) damals fit, das Paar wollte eigentlich in den Urlaub nach Ungarn reisen. Nach dem Vorfall sei ihr Mann depressiv geworden, sein Leben habe sich „komplett gewandelt“, inzwischen sei er pflegebedürftig, habe wegen einer anderen Sache einen achtwöchigen Klinikaufenthalt hinter sich. Die Prozessbeteiligten verzichteten daher am Dienstag auf seine Anhörung.

Fahrer trifft „kein Mitverschulden“

Nach Ansicht des Gerichts trifft den Fahrer „keinerlei Mitverschulden“, wie Richter Peter Weber betonte. Das sah auch Staatsanwalt Felix Mezger so: „Der Angeklagte hatte den Hund nicht angeleint und nicht unter Kontrolle. Damit setzte er die Ursache.“ Marko H. habe „den Lebensabend eines alten Mannes ruiniert“. Der Staatsanwalt forderte zwei Jahre und vier Monate Freiheitsentzug. Anwalt Veiko Rabe, der den Nebenkläger Walter S. vertrat, beantragte drei Jahre und zwei Monate Gefängnis. Möglicherweise wird er in einem gesonderten Verfahren als Schadenersatz und Schmerzensgeld noch 75 000 Euro einfordern.

Marko H. war zwei Tage später zur Polizei gegangen – aber in dermaßen betrunkenem Zustand, dass er wieder nach Hause geschickt wurde. Er gab später aber eine Speichelprobe ab. Auf die Mitwirkung seines Mandanten an der Aufklärung des Falles wies Verteidiger Hagen Karisch ausdrücklich hin und plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Karisch kündigte nach der Urteilsverkündung sofort Berufung an. Richter Peter Weber hatte zuvor darauf hingewiesen, dass Marko H. fast 20 Vorstrafen hat und bei dem Vorfall vor einem Jahr noch unter Bewährung stand.

Der kleine Hund Balu konnte gerettet werden. Eine Pfote war verletzt, sie wurde genäht.

Von Sabine Kreuz