Leipzig/Dessau-Roßlau

Ein 50-Jähriger aus Sachsen-Anhalt hat sich nach einem mutmaßlichen Tötungsverbrechen der Polizei in Leipzig gestellt. Der Mann meldete sich am Donnerstagabend gegen 23.35 Uhr bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof und erklärte, er habe einen Menschen umgebracht, teilten die Ermittlungsbehörden am Freitag mit.

In der beschriebenen Wohnung in Zahna-Elster (Landkreis Wittenberg) fanden alarmierte Beamte der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost tatsächlich eine Leiche. Bei dem Toten handelt es sich möglicherweise um den 59 Jahre alten Nachbarn des Beschuldigten.

Die Identität des Opfers soll ebenso wie die Todesursache durch eine Obduktion geklärt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau mit. Der 50-Jährige wurde von den Beamten am Leipziger Bahnhof festgenommen, so Bundespolizeisprecherin Yvonne Manger auf Anfrage von LVZ.de. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.

Ob der Mann mit dem Zug nach Leipzig kam, konnte die Sprecherin nicht sagen. Weitere Details teilten die Ermittler zunächst nicht mit. Das Landeskriminalamt sei in den Fall eingeschaltet worden. Vor Ort nahmen Spezialisten der Tatortgruppe sowie ein Rechtsmediziner ihre Ermittlungen auf.

Von nöß