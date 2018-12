Leipzig

Mit einem vermutlich gestohlenen Fahrrad ist Montagabend gegen 21 Uhr ein unbekannter Mann in den Innenhof an der „Runden Ecke“ gefahren, um dieses dann dort abzustellen und ein Rennrad zu klauen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Rennrad nicht abgeschlossen. Die Rahmennummer des Damenfahrrads, das der Mann im Hof zurückließ, war unkenntlich gemacht. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beobachtete den Mann und verständigte die Polizei. Er beschreibt den Dieb als 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte sehr kurze Haare und trug eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans und einen Rucksack. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von soa