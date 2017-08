Mann stiehlt Reisetasche aus Schlafzimmer einer 30-Jährigen – Hinweise erbeten

Leipzig. Bei geöffnetem Fenster hat in der Nacht zu Freitag ein Unbekannter eine Reisetasche aus dem Schlafzimmer einer 30-Jährigen im Leipziger Westen gestohlen. Nach Angaben der Polizei öffnete die Frau das Fenster ihres Schlafzimmers in der Josephstraße in Lindenau zum Lüften. Sie verließ den Raum. Als sie um kurz nach Mitternacht Geräusche aus ihrem Schlafzimmer hörte, schaute sie nach. Die 30-Jährige sah einen Mann mit dem Rücken zu ihr auf dem Fensterbrett in ihrem Schlafzimmer sitzen.

Ohne das Licht anzuschalten sprach sie den Unbekannten an. Dieser sprang vom Fensterbrett und floh. Die Frau konnte noch erkennen, dass der Täter eine schwarze Reisetasche gestohlen hatte. Die Tasche mit Kleidung im Wert von rund 600 Euro wurde in der benachbarten Schillingstraße gefunden.

Den Dieb beschreibt die Bestohlene wie folgt: Er ist ungefähr 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und sportlich bis athletisch. Er hat dunkle, kurze Haare und trug ein Basecap. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt zur Tatzeit um kurz nach Mitternacht geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Südwest in der Ratzelstraße 222 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 94 60 0 zu melden.

