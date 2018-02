Mann stiehlt Zigaretten an Leipziger Tankstelle und bedroht Verkäuferin

Leipzig. Am Sonntagabend hat ein Unbekannter an einer Leipziger Tankstelle eine Stange Zigaretten gestohlen. Der Mann betrat die Tankstelle in der Hochentichelnstraße gegen 21.00 Uhr und verlangte Zigaretten, wie die Polizei bekannt gab. Die 21-jährige Verkäuferin gab ihm die Packung und der Mann ging ohne zu bezahlen. Dabei beleidigte er die Frau und drohte, sie abstechen zu wollen, wenn sie ihn nicht gehen ließe.

Die 21-Jährige rief die Polizei. Die Beamten starteten eine Fahndung am Tatort, die aber ergebnislos blieb. Die Videoaufzeichnungen der Tankstelle wurden gesichert und ausgewertet. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und Beleidigung.

ThTh