Leipzig

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag eine Rentnerin in Leipzig überfallen und ihre Einkäufe samt Geldbeutel gestohlen. Die 87-Jährige war zuvor gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt am Schwalbennest einkaufen gewesen, so die Polizei. Als sie auf einem Trampelpfad nach Hause lief, schubste der Unbekannte die Rentnerin und entriss ihr ihre drei Taschen.

Bei dem Sturz verletzte sich die Frau am Handgelenk. Zu Hause wurde sie von einer Nachbarin versorgt, die die Polizei informierte.

Die Beamten suchen Zeugen der Tat und Hinweise zum Täter. Diese melden sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

dei