Leipzig

Am frühen Abend ist in einer Privatwohnung in der Leipziger Friedrich-Bosse-Straße ein Streit eskaliert. Zunächst kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Ex-Partnerin. Der Mann ließ sich auch von der kurz nach 17 Uhr zur Hilfe gerufenen Polizei nicht beruhigen. Er verletzte drei Beamte, sich selbst, seine Ex-Partnerin sowie eine Frau und zwei Kinder, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielten. Laut Polizeiangaben gebrauchte der Täter dabei keine Waffen oder andere Gegenstände.

Alle Verletzten mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten bis in die Nacht an.

Von anzi