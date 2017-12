Mann verschanzt sich in Leipzig-Grünau – Sondereinsatzkommando vor Ort

Leipzig. Die Leipziger Polizei ist am Donnerstag zu einem Großeinsatz in Grünau ausgerückt. Nach Polizeiangaben hatte sich ein Mann in einem Wohngebäude in der Wegastraße verschanzt.

Gegen 19.15 Uhr setzten Mieter des Wohnblocks einen Notruf ab, dass ein 30-jähriger Mann mit einem Gasbrenner durch den Hausflur laufe und versuche, diesen zu entzünden. Eine Kontaktaufnahme mit den eintreffenden Beamten lehnte der 30-Jährige ab.

Mann verschanzt sich in seiner Wohnung

Stattdessen ließ er den Brenner im Flur zurück, schloss sich in seiner Wohnung ein und drohte, sich und die Polizisten zu verletzen. Weil er schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist und der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, wurden Spezialkräfte angefordert. Diese konnten den Mann davon überzeugen, seine Wohnung zu verlassen. Gegen 22.55 Uhr wurde er im Hausflur überwältigt und zur Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen.

An dem mehrstündigen Einsatz waren neben dem Sondereinsatzkommando, die Feuerwehr und Rettungskräfte beteiligt. Die Wegastraße war während des Einsatzes voll gesperrt.

anzi