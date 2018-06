Leipzig

Die Vorwürfe sind massiv: Mitten im Berufsverkehr soll Hisham B. (21) einen Landsmann vor dem Hauptbahnhof auf die Straße vor ein fahrendes Auto gestoßen haben. Am Montag verurteilte das Landgericht Leipzig den Libyer unter anderem wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren.

Fataler Stoß vor der Westhalle

Aus Sicht der 3. Strafkammer haben sich die Anklagevorwürfe in dem seit 24. April laufenden Prozess im Wesentlichen bestätigt. Demnach geriet Hisham B. am 7. September 2017 gegen 17 Uhr im Bürgermeister-Müller-Park mit Mohamed A. (34) aneinander, mutmaßlich ging es um Drogen. Beide Asylbewerber sollen sich beleidigt und mit Pfefferspray attackiert haben. Als Hisham B., der nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden im Bahnhofsumfeld unter dem Spitznamen „Tam-Tam“ mit Rauschgift dealte, ein Klappmesser zückte, rannte sein Kontrahent weg. Er stand am Fußgängerüberweg vor der Westhalle des Hauptbahnhofs an einer roten Ampel, direkt an der Bordsteinkante, als der Angeklagte ihn den Tatvorwürfen zufolge mit beiden Händen auf die Fahrbahn in den fließenden Verkehr stieß. Mohamed A. (34) wurde von einem Auto erfasst, das mit Tempo 50 unterwegs war, und erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Diese hätten laut Staatsanwaltschaft potenziell lebensbedrohlich sein können.

Opfer will Angeklagten nicht kennen

Der Fall schien klar, zumal Mohamed A. seinen Landsmann im Ermittlungsverfahren bei der Polizei eindeutig identifizierte, etwa auf Lichtbildvorlagen. Doch im Prozess behauptete er dann, den Mann auf der Anklagebank nicht wiederzuerkennen. „Noch nie gesehen“, sagte Mohamed A. bei der Zeugenvernehmung vor Gericht.

„Das ist nicht glaubwürdig“, erklärte der Vorsitzende Richter Norbert Göbel bei der Urteilsverkündung. Warum das Opfer log, könne verschiedene Ursachen haben, etwa Angst. „Wir sind der Auffassung, dass der Angeklagte der Tat überführt wurde“, so Göbel. „Es war eine erhebliche kriminelle Energie im Spiel.“

Keine Mordmerkmale gegeben

Allerdings sah auch die Kammer keine Mordmerkmale gegeben. Bereits die Staatsanwaltschaft war in ihrem Plädoyer von der ursprünglichen Anklage wegen versuchten Mordes abgewichen und hatte fünf Jahre Jugendstrafe gefordert. Verteidigerin Aline Luderer plädierte hingegen auf Freispruch, da ihrer Ansicht nach auf die Beweisaufnahme keine Verurteilung gestützt werden könne.

Urteil nach Jugendstrafrecht

Weil Hisham B. zur Tatzeit noch als Heranwachsender galt, wurde er nach dem deutlich milderen Jugendstrafrecht verurteilt. Seine Sozial- und Kriminalprognose ist indes, wie berichtet, äußerst kritisch. Nach Angaben der Jugendgerichtshilfe zeige er keine Integrationsbestrebungen und habe es nur auf finanzielle Absicherung abgesehen. Weil er die ihm zugewiesene Gemeinschaftseinrichtung nicht aufsuchte, ist sein Aufenthaltsstatus erloschen. Seit November 2017 sitzt Hisham B. in Untersuchungshaft.

Von Frank Döring