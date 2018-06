Leipzig

In der Nacht zu Mittwoch ist ein 40-Jähriger in Leipzig mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben ging der Mann gegen ein Uhr auf der Georg-Schumann-Straße in stadteinwärtiger Richtung. Zwischen dem historischen Straßenbahnhof und der Annaberger Straße wurde er von zwei Männern aufgehalten.

Einer von ihnen verlangte Bargeld und Handy, während der andere flüchtete. Das Opfer kam der Forderung nicht nach. Daraufhin zückte der Täter ein Messer, verletzte ihn am Arm und flüchtete ebenfalls. Der Geschädigte informierte Polizei und Rettungsdienst.

Laut Polizei ist der Täter nordafrikanischen Typs, 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Gestalt und hat kurze, schwarze Haare. Er trug einen Totenkopfring an der linken Hand, sowie einen weißen Kapuzenpullover mit Aufschrift und ein schwarzes Basecap mit weißer Aufschrift. Die Polizei bittet Zeugen, sich in der Essener Straße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 59 35 0 zu melden.

ThTh