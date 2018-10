Leipzig

In Leipzig-Möckern ist am Montagabend ein Mann ausgeraubt und schwer verletzt worden. Während der Befragung durch die Polizei sei er zusammengebrochen, teilten die Beamten am Dienstag mit. Erst am nächsten Morgen habe er sich äußern können.

Was genau sich in der Georg-Schumann-Straße ereignete, sei noch unklar, so die Polizei. Nach Aussage des Opfers ist der 42-Jährige gegen 19 Uhr in der Nähe der Haltestelle Gustav-Kühn-Straße von hinten angegriffen worden. Zwei Unbekannte hätten ihn getreten und geschlagen, anschließend Telefon und Portemonnaie gestohlen.

Polizei sucht Zeugen

Ein Passant habe den Rettungswagen gerufen. Mit Frakturen im Gesicht kam der 42-Jährige ins Krankenhaus, so die Polizei.

Wer weiß, was sich am Montag zwischen 19 und 20 Uhr abgespielt hat, meldet sich bei der Leipziger Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

Von jhz