Leipzig

Ein Mann hat am Samstagmorgen ein zwei Meter großes Zaunstück aus Metall vor eine fahrende Straßenbahn geworfen. Der Vorfall spielte sich gegen fünf Uhr auf den Gleisen der Bornaischen Straße, zwischen Klemmstraße und Hildebrandstraße ab. Das Zaunstück hatte der 25-Jährige nach Angaben der Polizei zuvor aus einem Grundstückzaun herausgerissen.

Die Bahnfahrerin der Linie 11 E versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und rollte über das Zaunstück. Die Fahrgäste blieben unverletzt, mussten jedoch auf Schienenersatzverkehr umsteigen, weil die Bahn nicht weiterfahren konnte. Am Fahrwerk entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Mann randalierte noch weiter

Der betrunkene Mann schlug auch nach dem Aufprall mit einem Zaunpfahl gegen die Wagen der Straßenbahn und riss an einem parkenden Golf den Außenspiegel ab. An einer naheliegenden Grünanlage wurde er schließlich von der Polizei gestellt. Die Beamten stellten bei dem Randalierer einen Alkoholpegel von 1,5 Promille fest. Gegen ihn wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.

Von Ebu