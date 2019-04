Leipzig

Am Montagabend hat ein Mann in Leipzig-Leutzsch einen Kleidercontainer umgeworfen und Sachen daraus gestohlen. Anwohner der William-Zipperer-Straße waren auf den Dieb aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Die Beamten stellten in der Nähe einen 29-Jährigen mit prall gefüllten Taschen fest.

Der Dieb beteuerte zunächst, die Sachen gehörten alle ihm, hatte aber keine Erklärung, warum es sich zum Großteil um Damen- und Kindersachen handelte, berichtet die Polizei. Die offensichtlich geklauten Kleidungsstücke wurden an die Aufstell-Firma zurückgegeben. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Von ebu