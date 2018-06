Leipzig

Ein Mann hat in der Falterstraße in Leipzig-Heiterblick am Mittwochnachmittag zwei Blumentöpfe auf seinen Nachbarn geworfen, der gerade seien Hecke schneiden wollte. Dann schlug er den Gärtner ins Gesicht, so die Polizei.

Der Geschädigte wollte gegen 16.30 Uhr seine Hecke schneiden, wurde aber von seinem Nachbarn aus dessen Fenster angeschrien. Dieser fühlte sich wahrscheinlich in seiner Ruhe gestört. Nach der verbalen Unterbrechung warf der Nachbar zwei Porzellanblumentöpfe auf den Gärtner. Dieser konnte ausweichen.

Anschließend kam der Angreifer auf das benachbarte Grundstück und schlug dem Grundstückseigentümer mit der Faust ins Gesicht. Dieser rang den Täter zu Boden und informierte die Polizei. Dabei wurde er leicht verletzt. Nun ermittelt die Polizei gegen den Angreifer wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

dei