Mann wurde in Leipzig-Plagwitz mit Pfefferspray besprüht und ausgeraubt

Leipzig. Gegen 9 Uhr am Montagmorgen hat ein 41-jähriger Spaziergänger, der gerade mit seinem Hund unterwegs war, in Leipzig-Plagwitz beobachtet, wie zwei Unbekannten einem Passanten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn ausgeraubt haben. Laut Polizei kamen die Täter dem 37-jährigen Passanten am Kanal entgegen und hakten sich rechts und links bei ihm ein. Kurz darauf sprühte einer der beiden ihrem Opfer das Pfefferspray ins Gesicht. Der 37-Jährige ging sofort zu Boden, während sich die Angreifer, von denen einer auffällig rote, hoch gegelte Haare gehabt haben soll, wieder entfernten. Erst als später die Polizei seine Aussage aufnahm, bemerkte der 37-Jährige, dass sein Handy gestohlen wurde.

thiko