Leipzig. Zwei Autofahrer haben am Montagabend einen privaten Streit auf der Fahrbahn ausgetragen. Dabei zerstörte einer der Männer das Auto des anderen, der andere fuhr mit seinem Wagen gegen ein parkendes Auto.

Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger die Emmausstraße in Richtung Wurzner Straße im Stadtteil Sellerhausen entlang. Wie die Polizei mitteilte, scherte dann ein 50-Jähriger vor dem Mann ein, sodass der Jüngere eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Der 50-Jährige stieg aus, kam zu dem Auto, in dem der 30-Jährige saß. Dieser verriegelte die Türen. Der ältere Mann zerschlug daraufhin die Scheiben und riss die Außenspiegel ab. Dabei verletzte er sich an der Hand.

Der noch im Wagen Sitzende legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen ein parkendes Auto. Ursache für den Vorfall war offensichtlich ein Streit zwischen den Männern: Sie hatten geschäftliche Probleme.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Polizei ermittelt nun, wieso der 50-Jährige ausgerechnet auf der Straße ausgerastet ist.

