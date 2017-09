Massenschlägerei in Leipzig: Polizei-Gewerkschaft warnt vor „Clan-Bildung“

Leipzig. Innerhalb von Sekunden eskalierte der Streit: Rund 20 bis 30 Männer gingen am Samstagabend auf dem Richard-Wagner-Platz aufeinander los. Zeugen beschrieben es als regelrechten „Gewaltexzess“. Nach der Massenschlägerei, bei der auch Schüsse aus einer Schreckschusspistole fielen, ist erneut eine Debatte um die Sicherheit in Leipzig entbrannt. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) warnt davor, dass sich aufgrund des Polizistenmangels „antiautoritäre Zonen“ in der Messestadt bilden. „Ich habe Angst, dass sich Gruppen etablieren, zu ganzen Clans entwickeln und wir in gewissen Bereichen die Übersicht verlieren über Straftaten“, sagte die sächsische Landeschefin der Gewerkschaft, Cathleen Martin, dem MDR.

„Sicherheitsempfinden völlig kaputt“

In Leipzig seien dringend mehr Polizisten notwendig, um die wachsende Kriminalität einzudämmen. „Gestiegene Straftaten, gestiegene Probleme mit Zuwanderern, all das macht das Sicherheitsempfinden völlig kaputt bei unseren Bürgern in Leipzig“, kritisierte Martin. Sie verwies auf die Kriminalitätsstatistik: „Leipzig hat momentan 36 Prozent der Straftaten von ganz Sachsen, aber nur 28 Prozent aller Beamten. Das kann nur heißen: Leipzig braucht mehr“, forderte die Gewerkschaftsvorsitzende.

Martin nahm auch die Politik in die Pflicht. „Jedes Jahr gehen über 400 Kollegen in Sachsen in den Ruhestand. Ich weiß nicht, wo wir die Polizeipräsenz hernehmen sollen.“ Erst in drei Jahren würden 500 neu ausgebildete Beamte in den Dienst einsteigen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte bereits vor knapp zwei Wochen nach der Vergewaltigung einer Joggerin im Rosental mehr Polizisten gefordert.

Polizeibekannte Gruppe soll Schlägerei angezettelt haben

Nach der Schlägerei hat die Leipziger Polizei nach eigenen Angaben ihre Streifentätigkeit in der Innenstadt erhöht. Um ein erneutes Aufflammen des Streits zu vermeiden, seien die Beamten seit Samstagabend verstärkt an den Plätzen der City unterwegs, erklärte Polizeisprecher Alexander Bertram am Montag gegenüber LVZ.de. Er räumte jedoch zugleich ein: „Wir können nicht an jeder Ecke sein.“

Wie am Montag bekannt wurde, soll die Schlägerei eine Gruppe von Migranten aus dem arabischen Raumangezettelt haben, die bereits seit einiger Zeit immer wieder Konflikte in der Innenstadt provoziere, so die Polizei. Als Rädelsführer gilt ein 22-jähriger Syrer, der wegen Körperverletzungen bereits polizeibekannt ist und am Samstagabend gestellt wurde. Die Vorwürfe gegen ihn reichten jedoch laut Polizei nicht aus, um eine Untersuchungshaft anzuordnen. Der 22-Jährige wurde noch am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Streit gingen Provokationen voraus

Einen konkreten Auslöser für die Auseinandersetzung gab es offenbar nicht. Die beiden Gruppen hätten ohne besonderen Anlass untereinander Streit gesucht und sich mit Pöbeleien gezielt provoziert, so Polizeisprecher Bertram. Passanten waren demnach nicht beteiligt. Innerhalb von Sekunden sei der Konflikt dann gegen 20.40 Uhr eskaliert. Die Beteiligten gingen mit Fäusten aufeinander los, später fielen Schüsse aus einer Schreckschusspistole. „Zeugen haben es als reinen Gewaltexzess beschrieben“, so Bertram. Ein 48-jähriger Deutscher erlitt leichte Blessuren im Nackenbereich. Auch am Montag war noch immer unklar, ob weitere Personen verletzt wurden.

Wer die Schüsse abgegeben hat, wird noch ermittelt. Projektile konnten vor Ort sichergestellt werden. Als die Polizei eintraf, zerstreuten sich die Rivalen in alle Himmelsrichtungen. Die Polizei nahm die Personalien zahlreicher Personen, darunter auch dutzender Zeugen auf. „Die Befragungen laufen noch“, so Bertram.

Auch Gladbach-Fans beteiligt?

Dass die Beamten am Samstagabend so schnell mit zahlreichen Kräften vor Ort waren, lag auch am Fußballspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, das kurz zuvor zu Ende gegangen war. Entgegen erster Angaben sollen laut Zeugenaussagen auch Fußballfans aus Mönchengladbach in die Schlägerei involviert gewesen sein. Diese bestreiten laut Polizei jedoch eine Tatbeteiligung. Sie seien auf dem Rückweg vom Spiel zu ihren Fahrzeugen gewesen.

Von Robert Nößler