Leipzig. Feuerwehreinsatz am Donnerstagvormittag in Neulindenau: Wie es aus der Leitstelle gegenüber LVZ.de hieß, war in der vierten Etage in der Alten Salzstraße ein Feuer ausgebrochen. In einem Kinderzimmer war um kurz nach 10 Uhr eine Matratze in einem Kinderzimmer in Brand geraten. Drei Personen wurden dabei verletzt. Laut Führungs- und Lagezentrum der Polizei war die Ursache für das Feuer am Donnerstag noch unklar.

