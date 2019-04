Leipzig

Besorgniserregende Tendenz auf Leipzigs Straßen: Die Zahl der Todesopfer bei Verkehrsunfällen ist im Jahr 2018 deutlich angestiegen. Waren 2017 noch neun Verkehrstote zu beklagen, sind es nach dem aktuellen Verkehrsbericht der Stadt Leipzig im vergangenen Jahr 14 gewesen. Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze bezeichnete die Lage im Stadtgebiet am Dienstag als „alarmierend“.

Auf den ersten Blick weist die Statistik einen positiven Trend aus. So ging die Gesamtzahl der Unfälle in der Stadt weiter zurück und lag 2018 bei 13 006. Das ist der niedrigste Stand seit 2014 und 403 weniger als im Vorjahr. Dabei wurden 2108 Personen leicht und 384 schwer verletzt. Die häufigsten Ursachen für Unfälle waren das Missachten der Vorfahrt (411), Fehler beim Abbiegen (350) und zu geringer Sicherheitsabstand (326).

Auch die Zahl der Unfälle mit Kindern ging zurück. Registrierte die Polizei im Jahr 2017 noch 195 Fälle, waren es ein Jahr später 188. „Erfreulich ist, dass wie auch 2017 kein Kind in Folge eines Verkehrsunfalls zu Tode gekommen ist“, so Schultze. 18 Jungen und Mädchen wurden schwer verletzt, 153 kamen mit leichten Verletzungen davon. Der mit Abstand häufigste Grund für Unfälle mit Kindern: Fehler beim Überqueren Fahrbahn (32). 73 mal waren Kinder selbst Verursacher der Unfälle. Fußgänger waren in 175 Fällen selbst schuld. Insgesamt gab es 2018 373 Verkehrsunfälle mit Passanten (2017: 368), wobei vier Menschen getötet, 83 schwer und 200 leicht verletzt wurden. Besonders das Überqueren der Straße bei Rot sowie der Einfluss von Alkohol und Drogen waren Auslöser.

Sorgen bereitet der Polizei auch die deutliche Zunahme von Radfahrunfällen: Im Jahr 2018 wurden immerhin 1286 erfasst, 115 mehr als zwölf Monate zuvor. Sechs Radfahrer verloren dabei ihr Leben, 143 wurden schwer verletzt, 810 erlitten leichte Blessuren. 547 Radfahrer waren Verursacher von Unfällen, in 100 weiteren Fällen zumindest Mitverursacher. Besonders Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot und allgemeine Fehler auf der Straße führten zu Kollisionen (98) Weitere häufige Ursachen waren Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr (49), Fahren bei Rot (41), unangepasste Geschwindigkeit (38), Alkohol- und Drogeneinfluss (35) sowie falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (33).

Vor allem die hohe Zahl an Verkehrstoten und das Plus an Unfällen mit Radfahrern unterstreichen aus Sicht des Polizeichefs mehr denn je die Notwendigkeit einer intensiveren Verkehrssicherheitsarbeit. „Diese muss sich verstärkt dem wandelnden Mobilitätsverhalten im urbanen Raum, wie zum Beispiel dem weiter zunehmenden Radverkehrsanteil, widmen“, so Schultze.

Von Frank Döring