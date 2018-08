Leipzig

Mehrere Autos standen in der Nacht zu Freitag in der Leipziger Südvorstadt in Flammen. Gegen 1.30 Uhr benachrichtigten Anwohner in Höhe der Lößniger Straße 22 Polizei und Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte anrückten, brannte ein Mercedes bereits in voller Ausdehnung, so Polizeisprecherin Birgit Höhn am Morgen.

Das Feuer griff auch auf einen davor parkenden VW Transporter über und beschädigte diesen stark. Nur zwei Straßenecken weiter, an der Einmündung zur Körnerstraße, wurde die Feuerwehr etwa zur selben Zeit zu einem weiteren Autobrand gerufen. Dort loderten die Flammen aus einem BMW. Auch dort konnte die Feuerwehr nicht mehr verhindern, dass der Brand auf ein weiteres Fahrzeug übergriff und dieses ebenfalls schwer in Mitleidenschaft zog.

Der Mercedes und der BMW brannten völlig aus. Die Höhe des Schadens stehe aber noch nicht fest, so Birgit Höhn weiter. Die Löscharbeiten und die Untersuchungen der Polizei dauerten bis 4.30 Uhr am Morgen. Jetzt ermittelt die Kripo zur Brandursache.

Von lyn