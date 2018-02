Mehrere Autos werden in Leipziger Stadtteilen gestohlen

Leipzig. Drei Autos sind in der Nacht zum Mittwoch im Leipziger Stadtgebiet gestohlen worden. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Zwischen 18 Uhr des Vortages und 7 Uhr verschwand einen grauen Toyota Prius Plug-Hybrid im Wert von 16.000 Euro in Stötteritz, zwischen 23 Uhr am Dienstag und 7.45 Uhr am Mittwoch wurde in Paunsdorf ein grauen Toyota Prius Plug-Hybrid im Wert von 15.000 Euro entwendet und in Wiederitzsch wurde zwischen Mitternacht und 12 Uhr am Mittwochmittag ein BMW 5er Grand Turismo im Wert von 38.000 Euro gestohlen.

Wie sich die Täter Zugang zu den abgeschlossenen Fahrzeugen verschaffen konnten, ist bisher nicht klar. Die Polizei machte keine Angaben dazu, ob sie zwischen den drei Diebstählen ein Zusammenhang sieht. In allen drei Fällen hat die Sonderkommission „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen die Ermittlungen aufgenommen.

thiko