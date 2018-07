Leipzig

In den Leipziger Stadtteilen Gohlis und Eutritzsch hat es am frühen Freitagmorgen in kurzer Zeit mehrere kleine Feuer gegeben. Die Polizei vermutet, dass es sich um Brandstiftung handelte.

Kurz nach vier Uhr brannte in der Lützowstraße ein Altkleidercontainer ab. Wenige Minuten später meldeten Passanten, dass Mülltonnen in der Petzscher Straße in Flammen stehen würden. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen wurde ein 24-jähriger Mann durch spritzendes Plastik leicht verletzt. Gegen 4.37 Uhr zündeten Unbekannte noch ein mobiles Toilettenhäuschen in der Wustmannstraße an, das ebenfalls abbrannte.

Die Feuerwehr brachte alle Brände unter Kontrolle, sodass kein weiterer Schaden entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und geht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus.

Die Ermittler suchen deswegen nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in der Essener Straße 1 oder telefonisch unter (0341) 59 35 0 entgegen.

thiko