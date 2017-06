Leipzig. Am Dienstag hat es in Leipzig mehrere Razzien gegeben. Unter anderem wurde die Bar 55 am Lindenauer Markt durchsucht. Das bestätigte Polizeisprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de. Demnach ermittele das „Kommissariat Rauschgift“. Nähere Angaben könnten jedoch nicht gemacht werden.

„Es wurden mehrere Objekte im Stadtgebiet durchsucht“, sagte Voigt. Dabei handele es sich um Folgemaßnahmen zu einer Razzia, die vor einigen Wochen an der Angerbrücke stattgefunden habe. Da es sich um laufende Ermittlungen handelt, könnten keine weiteren Informationen veröffentlicht werden.

Auch zu dem Einsatz Mitte Mai an der Angerbrücke, an dem laut Augenzeugen Kräfte des Sondereinsatzkommandos beteiligt gewesen sein sollen, gaben Polizei und ermittelnde Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf mögliche Hintergründe.

Von jhz